Два гола на 90-й минуте: как "Лестер" упустил победу над аутсайдером в чемпионате Англии

"Уотфорд" борется за выживание, "лисы" идут в зоне Лиги чемпионов - на третьем месте

Сегодня тремя матчами продолжается сезон в английской Премьер-лиге. Вашему вниманию – прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина. Первый матч субботы прошел в Уотфорде и получился драматичным.

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Хозяева занимают 16-е место, поэтому главная их цель – сохранить место в элитном дивизионе. "Лестер" пока держится на третьей позиции, опережая "Челси", но не дотягиваясь до "Манчестер Сити". Гости ожидаемо больше владели мячом, создавали неплохие моменты у ворот "Уотфорда", но до гола дело очень долго не доходило. А вот Касперу Шмайхелю приходилось по-настоящему выручать партнеров в двух выпадах.

Во второй половине сначала штанга спасла "Уотфорд". Однако на 90-й минуте "Лестер" своего таки добился после шикарного удара левой ногой Бена Чилуэлла. Правда, и хозяева не сдались, а после розыгрыша углового сравняли счет – 1:1. Красивый удар в падении ножницами удался Крейгу Доусону.

"Уотфорд" набрал важное очко в борьбе за выживание и пока что опережает на один балл "Вест Хэм" и "Борнмут".

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Вчера "Манчестер Юнайтед" спасся в матче с "Тоттенхэмом" благодаря пенальти от Поля Погба.

Смотрите, как ранее "Лестер" громил "Арсенал" в английской Премьер-лиге

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