Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Два гола на 90-й минуте: как "Лестер" упустил победу над аутсайдером в чемпионате Англии

20 июня, 19:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Уотфорд" борется за выживание, "лисы" идут в зоне Лиги чемпионов - на третьем месте

Сегодня тремя матчами продолжается сезон в английской Премьер-лиге. Вашему вниманию – прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина. Первый матч субботы прошел в Уотфорде и получился драматичным.

Реклама

Хозяева занимают 16-е место, поэтому главная их цель – сохранить место в элитном дивизионе. "Лестер" пока держится на третьей позиции, опережая "Челси", но не дотягиваясь до "Манчестер Сити". Гости ожидаемо больше владели мячом, создавали неплохие моменты у ворот "Уотфорда", но до гола дело очень долго не доходило. А вот Касперу Шмайхелю приходилось по-настоящему выручать партнеров в двух выпадах.

Во второй половине сначала штанга спасла "Уотфорд". Однако на 90-й минуте "Лестер" своего таки добился после шикарного удара левой ногой Бена Чилуэлла. Правда, и хозяева не сдались, а после розыгрыша углового сравняли счет – 1:1. Красивый удар в падении ножницами удался Крейгу Доусону.

"Уотфорд" набрал важное очко в борьбе за выживание и пока что опережает на один балл "Вест Хэм" и "Борнмут".

В тренде
Лига чемпионов – Португалии, Лига Европы – Германии: стало известно, как "Шахтер" доиграет еврокубок
Реклама

Вчера "Манчестер Юнайтед" спасся в матче с "Тоттенхэмом" благодаря пенальти от Поля Погба.

Смотрите, как ранее "Лестер" громил "Арсенал" в английской Премьер-лиге

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Англии Лестер Уотфорд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
"Где я мог заразиться?": в России коронавирус впервые выявлен у футбольного арбитраФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадромФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять