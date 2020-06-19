Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина

Десять матчей Премьер-лиги растянуты на четыре дня - с пятницы по понедельник

В пятницу английская Премьер-лига возвращается к жизни полноценным туром. За четыре дня проходят 10 матчей 30-го тура, причем восемь из них можно смотреть на украинском телевидении. Две "пробные" встречи в чемпионате Англии сыграли в среду, в частности "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в отложенном матче 28 тура.

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Уже в первый день сражаются "Тоттенхэм" Жозе Моуринью и "МЮ" Уле-Уйнара Сульшера. Наш сайте ведет онлайн матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед". В субботу играет "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, а "МанСити" Александра Зинченко закрывает программу в понедельник. Воскресенье украшает дерби Ливерпуля.

Пятница, 19 июня

20:00 "Норвич" – "Саутгемптон"

Букмекеры: 2.75 – 3.45 – 3.60

22:15 "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед", ТВ: "Setanta Sports"

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Букмекеры: 3.40 – 3.45 – 2.20

Суббота, 20 июня

14:30 "Уотфорд" – "Лестер", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 3.60 – 3.55 – 2.10

17:00 "Брайтон" – "Арсенал", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 3.00 – 3.40 – 2.45

19:30 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 3.70 – 3.40 – 2.10

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21:45 "Борнмут" – "Кристал Пэлас"

Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 3.00

Воскресенье, 21 июня

16:00 "Ньюкасл" – "Шеффилд", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.45

18:15 "Астон Вилла" – "Челси", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 5.90 – 4.70 – 1.55

21:00 "Эвертон" – "Ливерпуль", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 5.63 – 4.40 – 1.55

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Понедельник, 22 июня

22:00 "Манчестер Сити" – "Бернли", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 1.15 – 9.50 – 18.50

Турнирная таблица чемпионата Англии

В первом матче чемпионата Англии после 100-дневной паузы "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед" расписали ничью.

Смотрите, как "Ливерпуль" уступил "Атлетико" дорогу в четвертьфинал Лиги чемпионов

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