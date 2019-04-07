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Два гола за две минуты: как "Барселона" шокировала "Атлетико" на "Камп Ноу"

Сегодня, 10:49

Мадридцы вынуждены были большую часть матча играть в меньшинстве после удаления Диего Косты

Два гола за две минуты: как "Барселона" шокировала "Атлетико" на "Камп Ноу" Футбол Мадридцы вынуждены были большую часть матча играть в меньшинстве после удаления Диего Косты

"Барселона" обыграла "Атлетико" в центральном матче 31-го тура чемпионата Испании. Победу команде Эрнесто Вальварде принесли голы Луиса Суареса и Лионеля Месси в самой концовке встречи – уругваец открыл счет за пять минут до финального свистка, а спустя минуту аргентинец удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что гости с 28-й минуты играли в меньшинстве – красную карточку за неспортивное поведение схлопотал нападающий Диего Коста. Теперь ему грозит длительная дисквалификация.

Барселона осталась на первом месте в турнирной таблице Примеры, упрочив свое лидерство. "Атлетико" идет вторым, но уже отстает от каталонцев на 11 баллов. На третьем месте располагается "Реал", отстающий от "матрасников" на два балла.

"Барселона" – "Атлетико" – 2:0
Голы: Суарес (85), Месси (86)

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 84), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 80).

"Атлетико": Облак, Арьяс (Корреа, 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Коке, Парти, Родри Эрнандес (Хуанфран, 88), Сауль, Гризманн, Диего Коста.

Предупреждения: Парти (27), Хименес (28), Годин (29), Сауль (71), Пике (74), Лангле (78), Суарес (86).

Удаление: Диего Коста (28).

Напомним, что сегодня в Харькове состоится центральный матч Кубка Украины – донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" в рамках 1/4 финала. Смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

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Тег видео, Барселона, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид

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Сегодня|Спорт

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