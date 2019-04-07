Онлайн главного матча весны "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Онлайн главного матча весны "Шахтер" – "Динамо" в Кубке Украины 2019-04-07T09:55:00+03:00 Футбол Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

В воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится главный матч украинской футбольной весны. В четвертьфинале Кубка страны донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо". По сути, это скрытый финал турнира. Начало встречи – в 17:00.

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 0:0

В случае ничьей в основное и дополнительное время, будет пробиваться серия пенальти. Кстати, специалистом по отражению ударов с "точки" можно назвать как голкипера "Шахтера" Андрея Пятова, так и вратаря "Динамо" Дениса Бойко. В последний раз соперники выясняли победителя с помощью 11-метровых в Суперкубке-2016, когда удачливее оказались киевляне.

На стороне "горняков" – достижения в турнире: 12 выигранных Кубков против 11 – у киевлян. Но в пользу "Динамо" – статистика личных встреч Александра Хацкевича и Паулу Фонсеки. Португальский тренер "Шахтера" выиграл 3 из 9 матчей, тогда как в активе наставника динамовцев – 5 побед над визави. Еще в одной игре была зафиксирована ничья.

В нынешнем сезоне это уже четвертое украинское класико. Пока счет побед – 2:1 в пользу "Динамо". Киевляне добились минимальных выигрышей в поединке за Суперкубок (1:0) и 3-м туре чемпионата (1:0), тогда как "горняки" оставили за собой ноябрьский матч в УПЛ (2:1) c сумасшедшим голом Коваленко на 95-й минуте.

Пожалуй, одним из козырей "Динамо" можно назвать эмоции после матча УПЛ с "Зарей" на неделе, в котором, проигрывая со счетом 0:2 и оказавшись в меньшинстве, киевляне сумели победить – 3:2. Так что против "горняков" в воскресном поединке Кубка в Харькове команда Александра Хацкевича должна выходить на подъеме.

Если в лагере "Динамо" перед предстоящей игрой с "Шахтером" отмалчивались, то главный тренер "Шахтера" сделал заявление.



"Поединки с "Динамо" сложны, поскольку соперник очень быстро садится в оборону и иногда крайне сложно вскрыть зоны. Однако мы постараемся подготовить команду наилучшим образом, чтобы это сделать", – заявил Паулу Фонсека.

ЧТО ГОВОРЯТ БУКМЕКЕРЫ О МАТЧЕ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

"Горняки" – фавориты поединка. Котировки букмекеров на проход дончан в полуфинал – 1.45, на проход киевлян – 2.77. То есть "Шахтер" видят в полуфинале с вероятностью в 66 процентов, "Динамо" – в 34 процента. Самый вероятный счет в основное время – 1:0 в пользу "Шахтера". На него установлен коэффициент 6.00. Что касается авторов голов, то главными претендентами на то, чтобы расписаться в воротах соперника, аналитики видят Мораеса, Марлоса и Тайсона – у "Шахтера", Цыганкова, Вербича и Шапаренко – у "Динамо". Накануне экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна, выступающий сейчас за "Кальяри", заявил, что в игре с "Динамо" хочет увидеть драку с красными карточками. Согласно ожиданиям букмекеров, в основное время красная карточка скорее не будет показана (1.60), чем будет (2.20).

КТО СУДЬЯ МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

Главным арбитром украинского класико будет Максим Козыряцкий из Запорожья. Поединки высшего дивизиона он обслуживает с 2018 года. В нынешнем чемпионате рефери работал на встрече 13 тура, в которой киевляне дома сенсационно уступили "Львову" (0:1). Матчи дончан он еще не обслуживал. Для Козыряцкого это будет новый опыт, прежде он в основном работал в низших лигах. Кстати, всего две недели назад Козыряцкий отметил день рождения, ему исполнилось 38. У него есть высшее образование, окончил Запорожский национальный университет. Рост – 188 см, вес – 75 кг. Его ассистентами в матче "Шахтер" – "Динамо" будут Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр – харьковчанка Екатерина Монзуль.

ТРАВМЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

У киевлян давно травмированы Соль, Беседин и Пиварич, у дончан – Ордец. Также "Шахтеру" точно не поможет Бутко. Под вопросом – Марлос у "горняков" (после травмы в матче сборной) и Буяльский – у "Динамо" (температура после "Зари").

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ "ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

"Шахтер": Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко, Патрик - Марлос, Коваленко, Тайсон - Мораес.

"Динамо": Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Шапаренко, Сидклей - Вербич

Что интересно, по финальным матчам Кубка у "Шахтера" и "Динамо" равновесие - 5:5. А вот все четыре встречи на более ранних стадиях турнирах выиграли "горняки". Последнее из таких поражений – 1:4 в 2012 году – стоило работы тогдашнему тренеру "Динамо" Юрию Семину.

Как сообщалось ранее, на "украинском класико" в Харькове ожидается более 30 тысяч болельщиков. При этом "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан. Трофей будет показан болельщикам в клубном фан-шопе на стадионе "Металлист" 7 апреля с 14:00 до 17:00.

Также сообщалось, что 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер. Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы со здоровьем.

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