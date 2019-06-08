Два гола за две минуты: Месси феерит в товарищеском матче сборной Аргентины

Аргентина разгромила Никарагуа в товарищеском матче

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в первом тайме товарищеского матча против Никарагуа. На 37-й минуте он открыл счет, а на 38-й минуте удвоил преимущество своей команды. Теперь на счету Месси 67 голов за национальную команду.

Форвард "Барселоны" был заменен в перерыве, а его партнеры по сборной отгрузили сопернику еще три мяча. Никарагуа сумели ответить только один точным ударом в компенсированное время. Итоговый счет – 5:1 в пользу Аргентины.

Ранее Месси признался, чего ему не хватает, чтобы завершить карьеру. Аргентинский футболист так пока ничего и не выиграл с национальной сборной, хотя трижды играл в финалах – дважды на Кубке Америки и один раз ЧМ-2014.

Месси вошел в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки 2019 года. Турнир будет проходить с 14 июня по 7 июля 2019 в Бразилии. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. Результаты жеребьевки Кубка Америки-2019 есть на нашем сайте.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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