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Месси признался, чего ему не хватает, чтобы завершить карьеру

1 июня, 16:31

Аргентинский футболист так пока ничего и не выиграл с национальной сборной

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что хотел бы выиграть трофей с национальной командой перед тем, как завершить спортивную карьеру. Шанс завоевать трофей с Аргентиной Месси получит на Кубке Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Сборная Аргентины на групповой стадии турнира встретится с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

"Хочу закончить карьеру, выиграв что-то с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту", – приводит слова Месси Marca.

Напомним, на предыдущем Кубке Америки, который проходил три года назад в США, сборная Аргентины стала второй, уступив в финале турнира команде Чили в серии пенальти. Тогда Месси не реализовал 11-метровый удар.

Ранее мы сообщали, что Месси в рекордный раз выиграл "Золотую бутсу". Аргентинский нападающий первый, кто выиграл приз трижды подряд.

Как сообщалось ранее, впервые за шесть лет финал Лиги чемпионов пройдет без Месси и Роналду. С тех пор как в 2013 году "Бавария" обыграла в финале дортмундскую "Боруссию" (2:1), в решающем матче турнира неизменно принимал участие либо Лионель, либо Криштиану.

Онлайн матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" уже доступен на нашем сайте. Встреча в Мадриде начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фантастический гол Месси со штрафного:

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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Championat.ru

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