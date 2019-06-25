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Два игрока "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Америки

25 июня, 10:02

Парагвай и Перу стали лучшими среди команд, занявших третьи места

Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес. Фото: AFP

Вчера матчами между командами группы С завершился групповой этап Кубка Америки. Сборная Уругвая обыграла действующего победителя Чили и вышла на первое место в квартете. Победу уругвайцам принес гол Эдинсона Кавани в концовке встречи. Чилийцы финишировали в группе вторыми.

В параллельном матче Эквадор и Япония разошлись миром 1:1 и завершили выступление на турнире – японцы могли бы побороться за место в четвертьфинале с другими командами, занявшими третье место в группе, но стали третьим лишним после Перу и Парагвая.

К слову, борьбу на турнире продолжают два игрока киевского "Динамо" парагваец Дерлис Гонсалес и перуанец Карлос Самбрано. Правда, оба прошлый сезон провели в арендах – в "Сантосе" и "Базеле" соответственно.

Таким образом, пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

  • Бразилия – Парагвай
  • Венесуэла – Аргентина
  • Колумбия – Чили
  • Уругвай – Перу

Матчи этой стадии пройдут 28 и 29 июня

Как мы сообщали ранее, в другом матче группы А вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке. Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд. Его команда выиграла – 3:1. Как результат, в 1/4 финала из группы А вышли Бразилия и Венесуэла.

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Ранее мы писали, что сборная Бразилии вышла в плей-офф, несмотря на фейл одноклубника Зинченко. Хозяева Кубка Америки разгромили перуанцев – 5:0. Виллиан записал на свой счет один из красивейших голов турнира.

Полуголая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов:

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Тег Кубок Америки, Дерлис Гонсалес, Карлос Самбрано

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Сегодня|Спорт

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