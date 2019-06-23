Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Голова Дарвина: вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке

23 июня, 09:07

Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд

Дарвин Мачис
Дарвин Мачис. Фото: AFP

Вингер сборной Венесуэлы Дарвин Мачис отметился рекордно ранним голом в матче с Боливией на проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу. 26-летний представитель "Удинезе" отличился уже на 75-й секунде поединка в Белу-Оризонти. Этот мяч, забитый головой, стал самым быстрым на Кубке Америки в 21-м веке. Предыдущее достижение (88 секунд) принадлежало костариканцу Хоану Венегасу, поразившему ворота Колумбии в 2016 году. Что интересно, как в той игре Коста-Рика одолела Колумбию 3:2, так и в этом матче Венесуэла довела дело до итоговой победы – 3:1, позволившей сборной Красного вина выйти в 1/4 финала Копа Америки.

  • Кубок Америки-2019
  • Боливия – Венесуэла – 1:3
  • Голы: Хустиньяно (83) - Мачис (2), Мачис (55), Мартинес (87)

Как мы писали ранее, динамовец Гонсалес не забил пенальти и сохранил для Месси шансы побороться за Кубок Америки. Аргентинцы набрали только один балл после двух туров, но еще могут выйти из группы.

Также сообщалось, что знаменитая парагвайская модель снова зажигает на футбольном матче. Очаровательная Лариса Рикельме поддерживает сборную Парагвая на Кубке мира в Бразилии. Она стала популярной в мире футбола задолго до выходки Кинси Волански, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов. При этом добилась это Лариса вполне законно.

Полуголая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Боливии, сборная Венесуэлы, Кубок Америки

Вы сейчас просматриваете новость " Голова Дарвина: вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японцы впервые в истории не проиграли на Кубке Америки

21 июня, 09:47

Уругвайцы ушли от поражения и сохранили лидерство в группе

Ответ динамовцу Дерлису: Кавани забил потрясающий гол "ножницами" на Копа Америка

17 июня, 11:47

Уругвайцы не оставили живого места на сборной Эквадора, разгромив ее со счетом 4:0

У Зеленского определили, кто станет премьер-министром Украины

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как стирать обувь в стиральной машине

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

В Одессе «титушки» пытались захватить чужую квартиру. Фото

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 08:43

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Дарья Белодед без кимоно: самые милые фото красотки, завоевавшей для Украины первое "золото" Евроигр в Минске

Вчера, 19:29

На пути к минской победе Дарья поочередно одолела венгерку, француженку, сербку и россиянку

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

Вчера, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

Вчера, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

На открытии Европейских игр с каната сорвалась гимнастка: появилось видео

Вчера, 10:57

Девушку не удержал ее партнер, так как падала она вместе с канатом

Ученые НАСА нашли еще одну Землю

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь