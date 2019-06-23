Голова Дарвина: вингер Венесуэлы забил самый быстрый гол Кубка Америки в 21-м веке

Чтобы открыть счет в игре с Боливией, венесуэльцу Дарвину Мачису понадобилось всего 75 секунд

Дарвин Мачис. Фото: AFP

Вингер сборной Венесуэлы Дарвин Мачис отметился рекордно ранним голом в матче с Боливией на проходящем в Бразилии Кубке Америки по футболу. 26-летний представитель "Удинезе" отличился уже на 75-й секунде поединка в Белу-Оризонти. Этот мяч, забитый головой, стал самым быстрым на Кубке Америки в 21-м веке. Предыдущее достижение (88 секунд) принадлежало костариканцу Хоану Венегасу, поразившему ворота Колумбии в 2016 году. Что интересно, как в той игре Коста-Рика одолела Колумбию 3:2, так и в этом матче Венесуэла довела дело до итоговой победы – 3:1, позволившей сборной Красного вина выйти в 1/4 финала Копа Америки.

Кубок Америки-2019

Боливия – Венесуэла – 1:3

Голы: Хустиньяно (83) - Мачис (2), Мачис (55), Мартинес (87)

Как мы писали ранее, динамовец Гонсалес не забил пенальти и сохранил для Месси шансы побороться за Кубок Америки. Аргентинцы набрали только один балл после двух туров, но еще могут выйти из группы.

Также сообщалось, что знаменитая парагвайская модель снова зажигает на футбольном матче. Очаровательная Лариса Рикельме поддерживает сборную Парагвая на Кубке мира в Бразилии. Она стала популярной в мире футбола задолго до выходки Кинси Волански, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов. При этом добилась это Лариса вполне законно.

Полуголая девушка выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

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