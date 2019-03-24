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Два пенальти, три гола: Испания оказалась сильнее Финляндии в стартовом матче отбора на Евро-2020

Сегодня, 00:03

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Два пенальти, три гола: Испания оказалась сильнее Финляндии в стартовом матче отбора на Евро-2020 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Испании на стадионе "Месталья" в Валенсии обыграла команду Норвегии в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года благодаря голам Родриго в первом тайме и Серхио Рамоса с пенальти после перерыва. Гости сумели отквитать один мяч – отличился Джошуа Кинг, но на большее их не хватило.

Испания – Норвегия – 2:1
Голы: Родриго (16), Рамос (71, пен) – Кинг (65, пен)

Испания: Де Хеа, Рамос, Мартинес, Альба, Себальос (Каналес, 74), Навас, Бускетс, Парехо (Родри Эрнандес, 77), Асенсио, Родриго, Мората (Мата, 89).

Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнэс, Эльюнусси (Йонсен, 55), Эдегор (Эльюнусси, 56), Кинг, Юхансен(Камара, 77).

Предупреждения: Айер (35), Эльюнусси (51), Себальос (53), Юхансен (54), Мартинес (64), Йонсен (74).

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ11102-13
2 МАЛЬТА11002-13
3 ШВЕЦИЯ11002-13
4 НОРВЕГИЯ10011-20
5 РУМЫНИЯ10011-20
6 ФАРЕРЫ10011-20

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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Тег сборная Испании, Евро-2020, сборная Финляндии

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