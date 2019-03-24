Два пенальти, три гола: Испания оказалась сильнее Финляндии в стартовом матче отбора на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Два пенальти, три гола: Испания оказалась сильнее Финляндии в стартовом матче отбора на Евро-2020 2019-03-24T00:03:03+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Испании на стадионе "Месталья" в Валенсии обыграла команду Норвегии в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года благодаря голам Родриго в первом тайме и Серхио Рамоса с пенальти после перерыва. Гости сумели отквитать один мяч – отличился Джошуа Кинг, но на большее их не хватило.

Испания – Норвегия – 2:1

Голы: Родриго (16), Рамос (71, пен) – Кинг (65, пен)

Испания: Де Хеа, Рамос, Мартинес, Альба, Себальос (Каналес, 74), Навас, Бускетс, Парехо (Родри Эрнандес, 77), Асенсио, Родриго, Мората (Мата, 89).

Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнэс, Эльюнусси (Йонсен, 55), Эдегор (Эльюнусси, 56), Кинг, Юхансен(Камара, 77).

Предупреждения: Айер (35), Эльюнусси (51), Себальос (53), Юхансен (54), Мартинес (64), Йонсен (74).

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 1 1 1 0 2-1 3 2 МАЛЬТА 1 1 0 0 2-1 3 3 ШВЕЦИЯ 1 1 0 0 2-1 3 4 НОРВЕГИЯ 1 0 0 1 1-2 0 5 РУМЫНИЯ 1 0 0 1 1-2 0 6 ФАРЕРЫ 1 0 0 1 1-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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