Два пенальти, три гола: Испания оказалась сильнее Финляндии в стартовом матче отбора на Евро-2020
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Испании на стадионе "Месталья" в Валенсии обыграла команду Норвегии в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года благодаря голам Родриго в первом тайме и Серхио Рамоса с пенальти после перерыва. Гости сумели отквитать один мяч – отличился Джошуа Кинг, но на большее их не хватило.
Испания – Норвегия – 2:1
Голы: Родриго (16), Рамос (71, пен) – Кинг (65, пен)
Испания: Де Хеа, Рамос, Мартинес, Альба, Себальос (Каналес, 74), Навас, Бускетс, Парехо (Родри Эрнандес, 77), Асенсио, Родриго, Мората (Мата, 89).
Норвегия: Ярстейн, Алеэсами, Эльабделлауи, Айер, Нордтвейт, Хенриксен, Сельнэс, Эльюнусси (Йонсен, 55), Эдегор (Эльюнусси, 56), Кинг, Юхансен(Камара, 77).
Предупреждения: Айер (35), Эльюнусси (51), Себальос (53), Юхансен (54), Мартинес (64), Йонсен (74).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|1
|1
|1
|0
|2-1
|3
|2
|МАЛЬТА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|ШВЕЦИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|НОРВЕГИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5
|РУМЫНИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|6
|ФАРЕРЫ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Два пенальти, три гола: Испания оказалась сильнее Финляндии в стартовом матче отбора на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Италия начинает отбор на Евро-2020 с победы над Финляндией
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Босния обыграла Армению в юбилейном матче Эдина Джеко
Босницы стартовали в отборе на Евро-2020 с домашней победы
Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга
Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев
Швеция бьет Румынию на старте отбора на Евро-2020
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года