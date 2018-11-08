Два удара головой и выстрел в угол: обзор матча "Динамо" – "Ренн"

Великолепные эмоции подарили сегодня вечером футболисты "Динамо" украинским болельщикам в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном". Игра, в которой французские гости сразу побежали вперед, постепенно перешла под контроль украинского клуба. Большую роль в этом сыграл первый гол, который себе в актив записал Вербич. После подачи углового Цыганковым он уже практически фирменным ударом головой переправил мяч в сетку – 1:0.

До перерыва хозяева могли еще несколько раз забивать, но сохранили интригу. А на второй тайм наставник "Ренна" выпустил еще одного нападающего – вместо защитника.

Игра ва-банк проходила с переменным успехом. Моменты возникали у обоих ворот, чаши весов качались из стороны в сторону.

Пока на 68-й минуте 19-летний Миколенко головой не забил второй мяч – после еще одной подачи 20-летнего Цыганкова со штрафного, который заработал 20-летний Шапаренко. Хорошая молодежь растет у "Динамо".

А на 72-й минуте Шапаренко уже сам показал, что много чего умеет, и забил очень красивый гол.

Только после этого гости сумели пробить Бойко, до этого несколько раз спасавшего команду. Один раз – ценой травмы.

"Динамо" – "Ренн" – 3:1

Голы: Вербич (13), Миколенко (68), Шапаренко (72) – Сибатчо (89).

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че (Сидорчук, 83) – Цыганков, Шапаренко (Дуэлунн, 90+2), Буяльский, Сидклей – Вербич (Супряга, 90).

"Ренн": Кубек – Траоре (Ньянг, 46), Да Силва, Ньямси (Желен, 74), Бенсебаини – Зеффане, Поха, Силики, Бурижо – Бен Арфа, Сарр (Сибатчо, 71).

Теперь "Динамо" опередило "Астану" благодаря разнице в два мяча. Сейчас у двух клубов по 8 очков. Но у казахстанцев разница мячей 7-4, а у "Динамо" 9-6.

"В случае победы мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф, – объявил вчера на пресс-конференции Хацкевич, но тут же постелил соломку. – Понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча".