Два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити"

У английского гранда есть предметный интерес к Миколенко и Матвиенко

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

Защитники сборной Украины и донецкого "Шахтера", 23-летний Николай Матвиенко и 20-летний Виталий Миколенко из "Динамо" попали в сферу интересов "Манчестер Сити".

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Сообщается, что интерес к обоим футболистам уже вышел за пределы изучения скаутами.

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

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Отметим, что Transfermarkt оценивает Матвиенко в три миллиона евро, а Миколенко – в шесть миллионов евро. Контракты футболистов с клубами действуют 1,5 и 3,5 года соответственно.

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Напомним, цвета "Манчестер Сити" защищает еще один игрок сборной Украины – Александр Зинченко.

Ране мы рассказывали, что чемпион Украины продолжает биться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее "Шахтер" добыл сенсационную и важную ничью в матче с "Манчестер Сити" в Англии. Теперь 11 декабря донецкую команду ждет решающий поединок в Харькове с "Аталантой".

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