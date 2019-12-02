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Два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити"

2 декабря, 14:45

У английского гранда есть предметный интерес к Миколенко и Матвиенко

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

Защитники сборной Украины и донецкого "Шахтера", 23-летний Николай Матвиенко и 20-летний Виталий Миколенко из "Динамо" попали в сферу интересов "Манчестер Сити".

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Сообщается, что интерес к обоим футболистам уже вышел за пределы изучения скаутами.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

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Отметим, что Transfermarkt оценивает Матвиенко в три миллиона евро, а Миколенко – в шесть миллионов евро. Контракты футболистов с клубами действуют 1,5 и 3,5 года соответственно.

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, цвета "Манчестер Сити" защищает еще один игрок сборной Украины – Александр Зинченко.

Ране мы рассказывали, что чемпион Украины продолжает биться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее "Шахтер" добыл сенсационную и важную ничью в матче с "Манчестер Сити" в Англии. Теперь 11 декабря донецкую команду ждет решающий поединок в Харькове с "Аталантой".

Смотрите, как "Шахтер" в ЛЧ не дал обыграть себя команде де Брюйне и Зинченко "МанСити"

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чемпионат Англии Манчестер Сити Николай Матвиенко Александр Зинченко Виталий Миколенко

Источник: The Daily Mail

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