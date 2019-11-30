"Шахтер" показал закулисье выезда в Манчестер и ничьей с "Сити"

Донецкий клуб снял сюжет о том, что происходило вокруг матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпион Украины продолжает биться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. На этой неделе "Шахтер" добыл сенсационную и важную ничью в матче с "Манчестер Сити" в Англии. Теперь 11 декабря донецкую команду ждет решающий поединок в Харькове с "Аталантой".

Можем вспомнить, как "оранжево-черные" добились позитивного результата.

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По итогам выезда в Манчестер клубный канал "горняков" в YouTube представил болельщикам сюжет о том, что интересного было за пределами футбольного поля – вокруг самого матча, так сказать, закулисье. Рассказывала об увиденном новая ведущая канала Юлия Палько. Именно ее приход в "Шахтер" имел в виду ассистент главного тренера Дарио Срна, говоря недавно, что клуб готовит мегатрансфер.

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Также клуб предложил болельщикам конкурс. Нужно ответить, какая еще команда играла в форме "Шахтера", кроме, собственно, самих "горняков". Приз победителю – ретро-футболка донецкого коллектива. Ее обладателя определят случайным образом – розыграшем.

Сегодня же, в воскресенье, проходит жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020. Онлайн-трансляция жеребьевки Евро уже идет на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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