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Две "пушки" Малиновского помогли Украине обыграть Литву

11 октября, 23:37

Национальная команда не оставила шансов сопернику

Украина - Литва

Украина - Литва / Фото: Reuters

В седьмом туре группового этапа квалификации Евро-2020 Украина в Харькове принимала Литву. Мы вели онлайн матча Украина – Литва с яркими фото и видео голов.

Первый тайм для нашей сборной выдался довольно легким. Команда Шевченко полностью контролировала ход поединка, но гол ждать пришлось до 24 минуты, когда в игру вступил Малиновский. Руслан классно открылся под передачу от Мораеса, и с левой ноги расстрелял под опорную вратаря Литвы.

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Позже мог забивать Ярмола, но качнув соперника, Андрею помешала перекладина. Во втором тайме ничего не поменялось, украинцы жали соперника, и это вновь вылилось в гол. На 58-й минуте Малиновский прямым ударом со штрафного оформил дубль. Два наших футболиста стояли перед стенкой гостей и полностью выключили голкипера литовцев в момент удара, а Руслан поразил дальний вратарский угол.

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Литовцы проснулись лишь на 85-й минуте. Вербицкас приложился в дальний угол, но Пятов спас.Но, больше моментов гости не создали и финальный свисток зафиксировал победу Украины со счетом 2:0.

Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Сегодня|Спорт

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