Месть Шевченко: назовите лучшего игрока сборной Украины в матче с Литвой

В активе Марлоса - гол+пас / Фото: Reuters

В пятом матче отбора Евро-2020 сборная Украины разгромила на выезде Литву, забив ей три безответных мяча (3:0). Таким образом тренер украинцев Андрей Шевченко отомстил прибалтийцам за поражение 2007 года в отборочной игре чемпионата Европы, когда он защищал цвета нашей сборной еще в качестве футболиста. Тогда мы уступили 0:2.

Литва – Украина – 0:3

Голы: Зинченко (7), Марлос (28), Малиновский, 62

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев – Шимкус – Вербицкас, Зулпа, Матулявичюс (Куклис, 64), Голубицкас (Голубицкас, 52) – Черных (Лаукземис, 67).

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский (Безус, 79) - Ярмоленко (Цыганков, 59), Яремчук (Мораес, 66), Марлос.

Предупреждение: Миколенко

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Как мы писали ранее, скандальный бразилец Неймар сыграл впервые в сезоне. И сразу же забил гол. Нападающий "ПСЖ" принял участие в товарищеском матче сборной Бразилии против Колумбии, который завершился вничью 2:2.

Также сообщалось, что экс-украинец и Бейл принесли Уэльсу победу над Азербайджаном (2:1). Счет в матче был открыт после гола в собственные ворота в исполнении игрока "Александрии" Павла Пашаева, сменившего несколько лет назад украинское гражданство на азербайджанское.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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