Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020

Автор первого гола Малиновский / Фото: Reuters

В пятницу, 11 октября, сборная Украины на стадионе "Металлист" в Харькове принимает аутсайдера своей отборочной группы – Литву. Месяц назад команда Шевченко разгромила этого соперника в гостях со счетом 3:0. Если победа будет добыта и на сей раз, украинцы на 99 процентов гарантируют себе выход в финальную часть Евро-2020. Онлайн матча Украина – Литва смотрите в трансляции на нашем сайте.

УКРАИНА – ЛИТВА – 1:0

(Малиновский, 29)

Счет в матче Украина – Литва был открыт на 29-й минуте. Сыграв в стеночку с Мораесом, полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на свидание с вратарем литовцев и неотразимо пробил своей убойной левой ногой низом – 1:0 в нашу пользу! Такой важный для нас быстрый гол.

Видео гола Малиновского (1:0)

Видео лучших моментов первого тайма

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В матче Украина – Литва идет второй тайм. Команда Андрея Шевченко ведет со счетом 1:0...

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Отметим, что следующий матч отбора Евро-2020 сборная Украины проведет в понедельник, 14 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" против Португалии и ее мегазвезды Криштиану Роналду. Мартовский матч этих соперников в Лиссабоне завершился вничью – 0:0. Такого счета 14-го числа должно хватить Украине, чтобы досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

Напомним, что перед матчем с Литвой тренер сборной Украины назывался одним из кандидатов на пост наставника "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как намерен сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" взял время на размышления.

Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. А коучем "россонери" с годовой зарплатой в миллион евро был назначен экс-защитник "Ювентуса" Стефано Пиоли.

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