"Движемся дальше": комментарии футболистов сборной Украины после матча со Словакией

Сегодня во Львове состоялся матч второго тура Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. После матча игроки национальной команды в интервью каналу "Футбол 1" прокомментировали игру со словаками.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко:

"Самое главное, что мы добыли нужные три очка и заняли первое место в группе. Пустые трибуны? Было непросто настроиться. Но наших болельщиков было слышно. Спасибо им за это. Мой выход на замену? На 60-й минуте было видно, что команда подсела, поэтому у нас получилось освежить игру. Мы заработали пенальти и забили. Пенальти в исполнении Ярмоленко? Это установка тренера. Эта победа придала нам еще больше уверенности. Теперь нам предстоят две игры против Чехии и Словакии, которые уже знают наш рисунок игры и будут по-другому настраиваться".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский:

"После игры было видно, что все устали. Шевченко предупреждал, что матч будет тяжелым. Поле было вязким. Думаю, что сегодня была игра до гола, потому что соперник очень организованный. Очень не хватало болельщиков. Когда такая тишина, и ты слышишь только тренерский штаб – атмосфера не та. Скорости на поле были не большие. Мы хорошо разобрали детали в обороне. Мы не дали развернуться их игрокам атаки в центре и на флангах".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук:

"Я очень счастлив, Мы провели хороший матч в тактическом плане против сильного соперника. Все счастливы. Движемся дальше. Было не так много моментов, поэтому нам нужно было выжидать и по возможности выходить в контратаки. Когда заработали пенальти, мы провели хорошую комбинацию. Считаю, что мы победили заслуженно. Нападающий зависит от партнеров на поле. Сейчас тяжело что-то говорить. Важно, что мы выиграли. Хотел сыграть во Львове при полных трибунах, но не получилось. Надеюсь в следующий раз это удастся. Это только начало".