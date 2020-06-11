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Двое бывших футболистов сборной Украины судятся за крупный долг в долларах

11 июня, 11:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Олег Гусев высказал претензии Владиславу Ващуку по давнему делу

Совместная игра в одной команде на футбольном поле далеко не всегда означает хорошие отношения в повседневной жизни. Стало известно, что сейчас идут разбирательства по делу двух бывших игроков киевского "Динамо" Олега Гусева и Владислава Ващука. К слову, в прошлом году Олег Гусев стажировался у Диего Симеоне.

Сообщается, что 37-летний Гусев предъявил претензии Ващуку по поводу давнего долга. Еще в 2008 году Олег одолжил своему партнеру 60 тысяч долларов. Гусев утверждает, что деньги он дал Ващуку на два месяца, но тот вернул лишь 10 тысяч, да и то спустя год. Вероятно, с тех пор Олег пытался получить от Владислава оставшуюся сумму, но безуспешно.

Читайте о том, что УЕФА поздравил Гусева с днем рождения.

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Теперь дело двух экс-футболистов рассмотрит Киевский апелляционный суд, куда Гусев подал иск. Дело назначили к рассмотрению 9 июня, а предстать перед судом истец и ответчик должны 9 июля, когда состоится заседание.

Зимой жена динамовца Гусева рассказала, как зарабатывала в Китае.

Смотрите, как Олег Гусев забивал за киевское "Динамо" в 2016 году

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доллар суд долги футбол Владислав Ващук Сборная Украины Олег Гусев

Источник: xsport.ua

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