Двое бывших футболистов сборной Украины судятся за крупный долг в долларах

Совместная игра в одной команде на футбольном поле далеко не всегда означает хорошие отношения в повседневной жизни. Стало известно, что сейчас идут разбирательства по делу двух бывших игроков киевского "Динамо" Олега Гусева и Владислава Ващука. К слову, в прошлом году Олег Гусев стажировался у Диего Симеоне.

Сообщается, что 37-летний Гусев предъявил претензии Ващуку по поводу давнего долга. Еще в 2008 году Олег одолжил своему партнеру 60 тысяч долларов. Гусев утверждает, что деньги он дал Ващуку на два месяца, но тот вернул лишь 10 тысяч, да и то спустя год. Вероятно, с тех пор Олег пытался получить от Владислава оставшуюся сумму, но безуспешно.

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Теперь дело двух экс-футболистов рассмотрит Киевский апелляционный суд, куда Гусев подал иск. Дело назначили к рассмотрению 9 июня, а предстать перед судом истец и ответчик должны 9 июля, когда состоится заседание.

Зимой жена динамовца Гусева рассказала, как зарабатывала в Китае.

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