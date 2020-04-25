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Он забил главный гол в истории сборной Украины: с днем рождения Гусева поздравил УЕФА

25 апреля, 20:55

Олег Люлька

В Европейском футбольном союзе вспомнили, как "Анатольевич" слету забивал в ворота "Манчестер Сити"

25 апреля день рождения отмечает бывший футболист "Динамо" и сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера динамовского дубля Олег Гусев, которого еще во время его игровой карьеры болельщики почтительно называли по отчеству: "Анатольевич". Легенде киевлян исполняется 37 лет.

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О дне рождения Олега Гусева не забыл Европейский футбольный союз. По случаю такой даты официальный Twitter УЕФА предложил болельщикам вспомнить один из самых ярких голов в карьере Гусева, который он забил в 2011 году в ворота "Манчестер Сити". Тогда по сумме двух матчей (победа 2:0 дома, поражение 0:1 на выезде) киевляне переиграли английского гранда и вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Представить подобный исход в противостоянии "Динамо" с "МанСити" сейчас – практически невозможно.

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Олег Гусев

Олег Гусев / Фото: Анатолий Бойко

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Отметим, что в составе киевского "Динамо" Олег Гусев 5 раз становился чемпионом страны и трижды выигрывал Кубок Украины. А в сборной он запомнился, прежде всего, реализованным 11-метровым в послематчевой серии со Швейцарией, который позволил "сине-желтым" добиться своего рекордного успеха – выйти в 1/4 финала чемпионата мира-2006.

Смотрите, как Гусев забивал в ворота "Шахтера":

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УЕФА именинники видео голов Динамо Киев Олег Гусев

Источник: Сегодня|Спорт

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