"Двойник Тины Кароль": жена футболиста Ивана Петряка поразила схожестью с певицей
Пока Юлия Петряк удивляет публику своими фото, ее муж помогает побеждать Реброву в Венгрии
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк отличился результативными действиями в матче 24-го тура чемпионата Венгрии с МТК. Команда Петряка, возглавляемая Сергеем Ребровым, выиграла этот поединок со счетом 3:1, чем упрочила свое лидерство в национальном первенстве. Между тем Иван Петряк в этой игре отличился двумя результативными передачами.
Тем временем его жена Юлия поразила своим новым фото, выложенным в инстаграме. На нем она невероятно похожа на певицу Тину Кароль. "Словно ее двойник", "Эталон женской красоты и элегантности", – пишут Юлии Петряк в комментариях.
Юлия Петряк. Фото Instagram
Как сообщалось ранее, команда Реброва и Петряка пропустила гол со штрафного с чужой половины поля.
Также сообщалось, что жена другого экс-футболиста сборной Украины – Николая Морозюка – Ирина Морозюк попала в ДТП в Турции, после которого девушка призналась:"Честно, я так еще никогда не была близка к смерти! Я реально думала, что умираю". Благо, уже на третьи сутки после аварии Ирина Морозюк напевала песенку и посылала воздушные поцелуи.
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