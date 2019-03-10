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"Двойник Тины Кароль": жена футболиста Ивана Петряка поразила схожестью с певицей

Сегодня, 15:06

Пока Юлия Петряк удивляет публику своими фото, ее муж помогает побеждать Реброву в Венгрии

Юлия Петряк. Похожа на Тину Кароль, не правда ли?
Юлия Петряк. Похожа на Тину Кароль, не правда ли?. Фото: Instagram
"Двойник Тины Кароль": жена футболиста Ивана Петряка поразила схожестью с певицей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/508/e97/5c8508e978e8b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/508/e97/5c8508e978e8b.png Футбол Пока Юлия Петряк удивляет публику своими фото, ее муж помогает побеждать Реброву в Венгрии

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк отличился результативными действиями в матче 24-го тура чемпионата Венгрии с МТК. Команда Петряка, возглавляемая Сергеем Ребровым, выиграла этот поединок со счетом 3:1, чем упрочила свое лидерство в национальном первенстве. Между тем Иван Петряк в этой игре отличился двумя результативными передачами.

Тем временем его жена Юлия поразила своим новым фото, выложенным в инстаграме. На нем она невероятно похожа на певицу Тину Кароль. "Словно ее двойник", "Эталон женской красоты и элегантности", – пишут Юлии Петряк в комментариях. 

Юлия Петряк. Фото Instagram

Как сообщалось ранее, команда Реброва и Петряка пропустила гол со штрафного с чужой половины поля.

Также сообщалось, что жена другого экс-футболиста сборной Украины – Николая Морозюка – Ирина Морозюк попала в ДТП в Турции, после которого девушка призналась:"Честно, я так еще никогда не была близка к смерти! Я реально думала, что умираю". Благо, уже на третьи сутки после аварии Ирина Морозюк напевала песенку и посылала воздушные поцелуи.

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Тег Сергей Ребров, Ференцварош, Иван Петряк, жена футболиста

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Сегодня|Спорт

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