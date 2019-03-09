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"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Сегодня, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram
"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/38b/b53/5c838bb531833.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/38b/b53/5c838bb531833.png Видео Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Жена выступающего в "Ризеспоре" динамовца Николая Морозюка Ирина показала, как выглядит спустя три дня после серьезного ДТП в Турции.

Напомним, в ДТП угодило такси, в котором находилась Ирина Морозюк. "Таксист мой завтыкал и выехал на встречную! – вспоминала произошедшее Ирина. – Я сидела сзади, не пристегнутая. Удар был мощный, и я лицом ударилась в сидение. Разбила нос, губы, зубов не чувствую! Потом уже помню, как лежу на земле вся в крови! Честно, я так еще никогда не была близка к смерти! Я реально думала, что умираю... Мне казалось, если я лягу, то отключусь. Поэтому изо всех сил пыталась вставать. С трудом нашла телефон и позвонила мужу. Доктора сказали, что все хорошо... Покой и восстановление".

ТАКОЙ ИРИНА МОРОЗЮК БЫЛА СРАЗУ ПОСЛЕ АВАРИИ


 

И вот, спустя три дня после ДТП, Ирина Морозюк выложила несколько видео в свой инстаграм, судя по которым, девушка пришла в норму. Ирина посылает своим подписчикам воздушный поцелуй и напевает песенку "Нос картошкой"

ВОЗДУШНЫЙ ПОЦЕЛУЙ ОТ ИРИНЫ МОРОЗЮК

А ВОТ И ПЕСЕНКА ПРО НОС В ИСПОЛНЕНИИ ИРИНЫ

Напомним, перед злополучным ДТП жена динамовца Николая Морозюка показала, как в красных трусиках пашет как лошадь.

Также ранее сообщалось, что сексапильная Ирина Морозюк нарисовала картину грудью.

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Тег Николай Морозюк, Ирина Морозюк

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Источник:

Сегодня|Спорт

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"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Сегодня, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

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