"Дьяволы" и "Волки" – дубль два: мастерство Маты гарантировало "Юнайтед" выход в 1/16 финала Кубка

Хуан Мата принес победу МЮ / Фото: Reuters

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Очень упорной получилась борьба в 1/32-й Кубка Англии в паре "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – первый матч на поле "Волков" завершился со счетом 0:0, и командам потребовалась переигровка. Ранее мы писали, что МЮ отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы украинского лайнера.

Второй поединок между пятой и седьмой командами английской Премьер-лиги также вышел бескомпромиссным. И все решил один-единственный гол Хуана Маты на 67 минуте – испанец мастерски реализовал выход один на один с Радди, технично перебросив голкипера "Вулверхэмптона". Уже на последних минутах "Дьяволы" могли удвоить счет, но тут голкипер "Волков" не подкачал. 1:0 и МЮ выходит в 1/16 финала.

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Но и есть и плохие новости для болельщиков "Юнайтед". Лазарет МЮ и так не пустует, а теперь его пополнил еще и лучший бомбардир клуба, Маркус Рашфорд. Нападающий сборной Англии не вышел с первых минут, но поскольку по истечению часа игры манкунианцы так и не смогли забить, Сульшер все-таки бросил Маркуса в бой на 63-й минуте. А через 13 минут Рашфорд получил по ноге в столкновении с соперником и был вынужден покинуть поле – сначала на пару минут, а потом его и вовсе заменили на Лингарда. А ведь уже 19 января "Юнайтед" ждет дуэль с "Ливерпулем" в АПЛ.

Травма Маркуса Рашфорда / Фото: Reuters

В 1/16 финала Кубка Англии МЮ сразится с победителем пары "Транмер Роверс" – "Уотфорд".

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" – 1:0

Гол: Мата 67

МЮ: Ромеро, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Матич, Фред, Гринвуд (Перейра, 64), Мата, Джеймс (Рашфорд, 64 (Лингард, 80), Марсьяль.

"Вулверхэмптон": Радди, Дендонкер, Коуди, Саисс, Доэрти, Моутиньо, Невеш, Хонни (Винагре, 75), Траоре (Расмуссен, 88), Хименес, Нету (Гиббс-Уайт, 71)

Смотрите обзор матча "Манчестер Юнайтед" — "АЗ" Алкмаар – 4:0

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