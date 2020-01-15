Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнера

В целях безопасности знаменитый футбольный клуб из Манчестера отменил сбор на Ближнем Востоке

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб отказался от идеи проведения февральского тренировочного сбора в Катаре. Манкунианцы планировали провести сбор в спортивном комплексе Aspire Academy в Дохе после игры с "Вулверхэмптоном" 1 февраля, так как следующий матч с "Челси" должен состояться только через 16 дней.

Однако в связи с опасениями по поводу безопасности на Ближнем Востоке – после того как иранские военные сбили украинский пассажирский самолет под Тегераном, а также после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими дронами рядом с международным аэропортом Багдада – "МЮ" пересмотрел свои планы.

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

"Есть вещи, которые волнуют меня больше, чем футбол. Мы думали о сборе на Ближнем Востоке, но теперь это точно отменяется. Я дам игрокам несколько дней отпуска. Не знаю, куда они поедут, но точно останутся в Европе", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Сульшер

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Как мы писали ранее, сбившая самолет ракета могла попасть в Иран из России в обход санкций. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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