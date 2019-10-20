Наследный принц Саудовской Аравии пытается купить "МЮ": предложение в 3 млрд отклонили

В будущем он планирует предпринять еще одну попытку

/ Фото: AFP

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман предпринял попытку купить "Манчестер Юнайтед" у американского семейства Глейзер. По информации Mirror, наследный принц Саудовской Аравии предлагал за "Манчестер Юнайтед" 3 млрд фунтов, но владельцы посчитали эту сумму недостаточной. Отмечается, что Мохаммед бин Салман не отказался от своей идеи и намерен сделать третье предложение по покупке английского клуба. В сегодняшнем матче команда Уле-Гуннара Сульшера сыграет с лидером турнирной таблицы и принципиальным соперником "Ливерпулем". Смотреть "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" можно в прямом эфире.

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Также сообщается, что, несмотря на то что Глейзеры, владеющие "Манчестер Юнайтед" с 2005 года, пока не собираются расставаться с клубом, тот факт, что Кевин Глейзер разместил на Нью-Йоркской фондовой бирже 13-процентную долю в клубе за 270 млн фунтов, может повлиять на ситуацию.

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В текущем сезоне английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков в 8 матчах и занимает 14-е место в таблице. Ранее мы писали, что "МЮ" побил рекорд по доходам, несмотря на отсутствие трофеев. Чистая прибыль "Красных дьяволов" составила 56 млн евро.

Смотрите, как "МЮ" обыгрывал "Астану" в Лиге Европы:

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