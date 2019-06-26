Джанлуиджи Буффон готов вернуться в "Ювентус"

Легендарный голкипер ищет варианты продолжение карьеры после ухода из "ПСЖ"

Буффон год назад покинул Турин. Фото: AFP

Сильвано Мартина, агент 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона, подтвердил наличие переговоров о возвращении в "Ювентус". Вместе с тем Мартина подчеркнул, что переход его клиента в туринский клуб – пока что просто вариант.

"Пока это просто идея", – цитирует агента Sportitalia.

Шансы на возвращение Буффона возрастают в связи с тем, что второй вратарь "Старой Синьоры" Маттиа Перин хочет уйти и имеет несколько предложений. Сам Буффон согласен на роль дублера Войцеха Щенсны, который был куплен именно вместо бывшего капитана"Ювентуса".

Буффон, который сезон-2018/19 провел в "Пари Сен-Жермен", 30 июня станет свободным агентом. Существует вероятность, что итальянец подпишет контракт на сезон, а в 2020 году войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри.

Ранее Буффон получил предложение контракта от португальского "Порту". Претендентами на вратаря являются также итальянская "Аталанта" и бразильский "Флуминенсе". Интерес к ветерану проявлял и "Лидс", выступающий в Чемпионшипе, но Буффон не захотел вести переговоры с англичанами.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

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