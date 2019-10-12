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"Едем в Украину только за победой": игрок сборной Португалии рассказал о грядущем матче

12 октября, 20:49

Нелсон Семеду готов дать бой команде Шевченко

Нелсон Семеду

Нелсон Семеду / Фото: Instagram

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Защитник сборной Португалии Нелсон Семеду прокомментировал победу над Люксембургом и поделился мнением о предстоящей встрече с Украиной в квалификации Евро-2020. Ранее мы писали, что Малиновский стал героем матча с литовцами, дважды расписавшись в их воротах после шикарных ударов левой.

"Я очень доволен победой над Люксембургом, которая была очень важной. Теперь мы едем в Украину, чтобы взять все три очка", – отметил игрок.

Накануне Криштиану Роналду и его Португалия разгромили Люксембург 3:0.

"Был момент, когда мы немного затормозили, но в итоге добыли нужный для нас результат. Первые 15-20 минут были очень хорошими, мы сделали счет 1:0, а потом отдали инициативу. Но в целом для нас получился отличный матч", – цитирует Семеду сайт Федерации футбола Португалии.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Как мы писали ранее, чтобы оформить путевку на чемпионат Европы окончательно, украинцам нужно 14 октября сыграть вничью в Киеве с Португалией либо же в ноябре не проиграть на выезде Сербии со счетом 0:6.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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