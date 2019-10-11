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Португалия – Люксембург: онлайн матча отбора на Евро-2020

11 октября, 14:39

Текстовая трансляция матча отборочного турнира на Евро-2020

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Сегодня в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алвеладе" состоится матч отборочного турнира на чемпионат Европы: сборная Португалии примет команду Люксембурга. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – ЛЮКСЕМБУРГ – 0:0

Португалия и Люксембург играют в одной группе с Украиной. Если люксембуржцы уже выбили с гонки за путевку на Евро-2020, хотя, по правде говоря, особо на нее не претендовали, то португальцы являются прямыми конкурентами Украины на победу в группе В. Роналду и компания отстают от подопечных Андрея Шевченко на пять баллов и имеют матч в запасе, а в спину чемпионам Европы дышат сербы, отстающие всего на балл, но у них на матч больше.

У украинского болельщика будет еще одна причина следить за матчем между сборными Португалии и Люксембургом, ведь в составе гостей сегодня могут сыграть три представителя Премьер-лиги – это Жерсон Родригес из "Динамо", а также Тим Халл и Марвин из "Карпат".

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Команды провели между собой 15 поединков, 13 из которых завершились в пользу Португалии. Но одна победа есть и в активе скоромного Люксембурга, правда, случилось это в далеком 1962 году.

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Букмекеры считают Португалию безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша – 1.03, на ничью – 18.00, на победу Люксембурга – 41.00.

Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. В Харькове команда Андрея Шевченко встретится с главным аутсайдером группы Литвой. Трансляция матча Украина – Литва уже есть на нашем сайте.

Смотрите, как Украина играла с Люксембургом:

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Источник: Сегодня|Спорт

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