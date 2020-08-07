Единственный гол с пенальти позволил "Вулверхэмптону" пройти "Олимпиакос" в Лиге Европы

Середняк английской Премьер-лиги на домашнем стадионе пробился в четвертьфинал

Последним участником четвертьфинала Лиги Европы стал некогда скромный английский "Вулверхэмптон", за который, к слову, на заре 2000-х играл украинец Олег Лужный. Наш сайт вел онлайн матча "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос".

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Как позже оказалось, решающий момент произошел в дебюте поединка. Польский рефери Шимон Марчиняк на 7-й минуте назначил 11-метровый в ворота гостей из Греции. Вратарь Бобби Ален неосторожно действовал с мячом, а затем толкнул в спину Даниэла Поденсе. Мексиканец Рауль Хименес с "точки" был точен – 1:0.

На 30-й минуте "Олимпиакос", казалось, сравнял счет, но с помощью системы VAR его отменили из-за едва ли не миллиметрового офсайда. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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Во второй половине греки имели несколько хороших шансов спастись и перевести поединок в дополнительное время. Однако опытный португальский кипер Руй Патрисиу выручал "волков". Несмотря на преимущество команды из Пирея по статистическим показателям, она выбывает из турнира. Вашему вниманию – события второго тайма.

А "Вулверхэмптон" на следующей неделе сразится в четвертьфинале с испанской "Севильей". Узнавайте результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

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