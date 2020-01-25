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Эффект Златана: "Милан", словно феникс, возрождается из пепла и рвется в еврокубковую зону

25 января, 08:51

"Милан" минимально обыграл "Брешию" в Серии А

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

В матче 21-го тура итальянской Серии А "Брешия" принимала "Милан". Встреча состоялась в Брешии на стадионе "Марио Ригамонти" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Смотрите обзор матча "Брешия" – "Милан":

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С приходом 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича "Милан" одержал четыре победы в пяти матчах. В первой встрече после возвращения Ибрагимовича "красно-черные" сыграли вничью с "Сампдорией". Таким образом, победная серия "Милана", с учетом кубковой игры, достигла четырех матчей.

Златан в трех матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с "Кальяри". "Милан" занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе "красно-черных" 31 очко.

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Ранее мы писали, что Балотелли получил дисквалификацию за сверхбыстрое удаление. Нападающий "Брешии" Марио Балотелли отстранен на два матча в чемпионате Италии за красную карточку во встрече с "Кальяри". Он заработал удаление за восемь минут на поле.

Смотрите гол Балотелли в матче "Брешия" – "Лацио":

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Милан Италия чемпионат Италии Брешия

Источник: Сегодня|Спорт

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