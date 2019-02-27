Его таки убрали с поля! Голкипер соперников "Динамо" превращается в изгоя

Сперва кипера "Челси" оштрафовали. А теперь – убрали из основного состава

Кепа не у дел. Фото: AFP

Его таки убрали с поля! Голкипер соперников "Динамо" превращается в изгоя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6f9/32d/5c76f932dbf73.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6f9/32d/5c76f932dbf73.png 2019-02-27T22:53:00+02:00 Футбол Сперва кипера "Челси" оштрафовали. А теперь - убрали из основного состава

В лагере будущего соперника киевского "Динамо" по 1/8 Лиги Европы – "Челси" – продолжаются внутренние разборки. Скандального вратаря Кепу Аррисабалагу, отказавшегося замениться перед серией пенальти в финале Кубка лиги, в клубе наказали деньгами. Но не только. Он постепенно превращается в изгоя.

Как сообщалось, за отказ уйти с поля в игре с "МанСити" Роман Абрамович уже оштрафовал Кепу на недельную зарплату. Это порядка 195 тысяч фунтов.

Но после этого начались воспитательные меры. И за них взялся пока еще главный тренер "Челси" Маурицио Сарри.

На игру 28 тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" 27 февраля коуч "синих" решил убрать Кепу из основного состава, оставив его в запасе. "Это мой выбор. Это месседж моей команде. Мы команда, а не 25 футболистов", – так прокомментировал свое решение наставник "Челси".

Кепа теперь вне игры. Фото AFP

Как сообщалось ранее, после инцидента с вратарем Кепой Аррисабалагой во время проигранного финала Кубка лиги с "Манчестер Сити" футболисты "Челси" уже поделились на два лагеря. По данным Telegraph, в поддержку испанского вратаря выступили его соотечественники Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо. При этом Express отмечает, что "большинство футболистов относится к поступку вратаря негативно".

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