Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Его таки убрали с поля! Голкипер соперников "Динамо" превращается в изгоя

Сегодня, 22:53

Сперва кипера "Челси" оштрафовали. А теперь – убрали из основного состава

Кепа не у дел
Кепа не у дел. Фото: AFP
Его таки убрали с поля! Голкипер соперников "Динамо" превращается в изгоя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6f9/32d/5c76f932dbf73.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6f9/32d/5c76f932dbf73.png Футбол Сперва кипера "Челси" оштрафовали. А теперь - убрали из основного состава

В лагере будущего соперника киевского "Динамо" по 1/8 Лиги Европы – "Челси" – продолжаются внутренние разборки. Скандального вратаря Кепу Аррисабалагу, отказавшегося замениться перед серией пенальти в финале Кубка лиги, в клубе наказали деньгами. Но не только. Он постепенно превращается в изгоя.

Как сообщалось, за отказ уйти с поля в игре с "МанСити" Роман Абрамович уже оштрафовал Кепу на недельную зарплату. Это порядка 195 тысяч фунтов.

Но после этого начались воспитательные меры. И за них взялся пока еще главный тренер "Челси" Маурицио Сарри.

На игру 28 тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" 27 февраля коуч "синих" решил убрать Кепу из основного состава, оставив его в запасе. "Это мой выбор. Это месседж моей команде. Мы команда, а не 25 футболистов", – так прокомментировал свое решение наставник "Челси".

Кепа теперь вне игры. Фото AFP

Как сообщалось ранее, после инцидента с вратарем Кепой Аррисабалагой во время проигранного финала Кубка лиги с "Манчестер Сити" футболисты "Челси" уже поделились на два лагеря. По данным Telegraph, в поддержку испанского вратаря выступили его соотечественники Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо. При этом Express отмечает, что "большинство футболистов относится к поступку вратаря негативно".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Челси Лондон, Кепа Аррисабалага

Вы сейчас просматриваете новость " Его таки убрали с поля! Голкипер соперников "Динамо" превращается в изгоя". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-тренер "Динамо": "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад"

Вчера, 15:12

Йожеф Сабо уверен, что динамовцы не смогут выйти в четвертьфинал турнира

Стартовала продажа билетов на матч "Динамо" – "Челси" в Лиге Европы

24 февраля, 13:22

На ответный поединок 1/8 финала можно попасть за 50 грн

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Игорь Кондратюк впервые рассказал о конфликте с Козловским

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Кто заказал Зеленского: в деле атаки замешан Пупс, - Дубинский

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"

Ликвидировали 12 оккупантов: новое видео мощного удара ВСУ
Загрузка...

Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия"

Вчера, 19:16

Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

Вчера, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

Вчера, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Шевченко принял решение по Ракицкому

25 февраля, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Оккупанты ставят на консервацию еще один промышленный гигант

Брат Ани Лорак раскрыл подробности ее развода