Эхо разгрома "Баварии": Левандовски в ТОП-3 бомбардиров Бундеслиги, Коутиньо повторил подвиг Элбера

Мюнхенский клуб отгрузил "Вердеру" шесть мячей и отметил два достижения

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"Бавария" разгромила "Вердер" (6:1) в 15-м туре чемпионата Германии. Поединок ознаменовался двумя результативными свершениями – нападающий команды Роберт Левандовски оформил дубль и довел количество своих мячей в Бундеслиге до 220-ти.

31-летний футболист догнал Юппа Хайнкеса по голам в высшем дивизионе чемпионата Германии и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров. Больше забили только Клаус Фишер (268 – за "Мюнхен 1860", "Шальке", "Кельн" и "Бохум") и Герд Мюллер (365 – за "Баварию").

Отметим, что 74 мяча Левандовски забил в составе дортмундской "Боруссии", а 146 – за мюнхенскую "Баварию". В текущем сезоне на его счету 29 голов в 23 матчах во всех соревнованиях.

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Второе достижение покорилось Филиппе Коутиньо – он стал первым бразильцем, оформившим хет-трик за мюнхенский клуб с 2003-го года. Последним бразильским игроком мюнхенцев, добивавшимся такого достижения, был экс-форвард Элбер, который трижды отличился в воротах "Герты" 16 лет назад.

Ранее мы писали, что "Бавария" установила новое достижение в Лиге чемпионов. Мюнхенцы впервые в истории прошли групповой этап без потери очков.

Смотрите, как три дня назад "Бавария" победила "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов:

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