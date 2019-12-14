Лидеры Бундеслиги устроили в Германии день разгромов

"Бавария" не пожалела "Вердер"

Немилосердно обошлись в субботу со своими соперниками лидеры немецкой Бундеслиги. В трех сегодняшних матчах "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг" наколотили 13 голов, пропустив в свои ворота лишь один. Смотрите расписание, прогноз и результаты матчей чемпионата Германии.

В Мюнхене "Бавария" умудрилась первой пропустить от плетущегося в конце таблицы бременского "Вердера". Зато затем выдала суперматч для 75 тысяч (!) зрителей на трибунах. На последней минуте первого тайма бразилец Фелиппе Коутиньо и поляк Роберт Левандовски уже помогли хозяевам вести в счете. Во второй половине арендованный у "Барселоны" Коутиньо оформил хет-трик, добавив к нему две голевые передачи, у Левандовского – дубль. Еще один мяч провел Томас Мюллер – 6:1 в итоге.

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Идущая третьей "Боруссия" из Дортмунда пощипала в гостях не хватающий звезд с неба "Майнц" – 4:0. Мячи забили Ройс, Санчо, Торган Азар и Шульц.

Скромнее преследователей проявил себя "Лейпциг". Но лидеру Бундеслиги хватило и трех голов (Шика, Вернера (с пенальти) и Мукиеле), чтобы победить в Дюссельдорфе "Фортуну" – 3:0.

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