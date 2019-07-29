Спустя два месяца после аварии, унесшей жизнь рекордсмена Лиги Европы, его выжившего брата выписали из больницы

Погибший Хосе Антонио Рейес и его выживший кузен / Фото: 20minutos

Эхо смертельного ДТП: стала известна судьба кузена погибшего футболиста Рейеса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD 2019-07-29T21:44:00+03:00 Футбол Спустя два месяца после аварии, унесшей жизнь рекордсмена Лиги Европы, его выжившего брата выписали из больницы

Хуан Мануэль Кальдерон, кузен знаменитого испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который погиб в ДТП 1 июня, выписан из больницы. Об этом сообщает испанское издание Marca. Кальдерон провел в палате интенсивной терапии почти два месяца и только сегодня вернулся домой. Ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

Напомним, Хосе Антонио Рейес и два его брата попали в страшную аварию в первый день лета. 35-летний Рейес вел машину на скорости 237 км/ч. Лопнуло колесо – как следствие, автомобиль вылетел с дороги и загорелся. В результате ДТП погибли сам Хосе Антонио Рейес и его двоюродный брат Джонатан.

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Рейес, который некоторое время был одноклубником украинца Евгения Коноплянки, выступал за "Арсенал", "Реал", "Севилью" и "Атлетико". Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных розыгрышей Лиги Европы – 5 титулов.

Отметим, что накануне появилась информация о том, что мошенники пытались нажиться на смерти экс-игрока "Севильи". В сообщении, размещенном в Instagram, фальшивый аккаунт был представлен под именем вдовы футболиста Ноэли Рейес и утверждал, что собирает средства для семьи, чтобы помочь растить детей.

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