Эхо смертельного ДТП: стала известна судьба кузена погибшего футболиста Рейеса

Хуан Мануэль Кальдерон, кузен знаменитого испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который погиб в ДТП 1 июня, выписан из больницы. Об этом сообщает испанское издание Marca. Кальдерон провел в палате интенсивной терапии почти два месяца и только сегодня вернулся домой. Ему предстоит пройти длительную реабилитацию.
Напомним, Хосе Антонио Рейес и два его брата попали в страшную аварию в первый день лета. 35-летний Рейес вел машину на скорости 237 км/ч. Лопнуло колесо – как следствие, автомобиль вылетел с дороги и загорелся. В результате ДТП погибли сам Хосе Антонио Рейес и его двоюродный брат Джонатан.
Рейес, который некоторое время был одноклубником украинца Евгения Коноплянки, выступал за "Арсенал", "Реал", "Севилью" и "Атлетико". Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных розыгрышей Лиги Европы – 5 титулов.
Отметим, что накануне появилась информация о том, что мошенники пытались нажиться на смерти экс-игрока "Севильи". В сообщении, размещенном в Instagram, фальшивый аккаунт был представлен под именем вдовы футболиста Ноэли Рейес и утверждал, что собирает средства для семьи, чтобы помочь растить детей.
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