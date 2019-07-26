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Мошенники пытались нажиться на смерти экс-игрока "Севильи"

26 июля, 16:33

Неизвестные якобы собирали средства для семьи

Антонио Рейес
Антонио Рейес. Фото: AFP

Вдова бывшего футболиста "Севильи" Хосе Антонио Рейеса Ноэлия Лопес, через социальные сети возмущена созданием фальшивой учетной записи в Instagram. Отмечается, что неизвестные решили обогатиться на смерти футболиста и выдавали себя за девушку, которая якобы собирала деньги для семьи. Сама же Ноэлия Лопес просит о максимальном распространении информации. Фото фальшивого сообщения она опубликовала на своей странице в соцсети.

INSTAGRAM (@noelialopezm)

В сообщении, размещенном в Instagram, фальшивый аккаунт был представлен под именем Ноэли Рейес и утверждал, что собирает средства для семьи, чтобы помочь растить детей.

Как сообщалось ранее, известный испанский полузащитник Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе 1 июня. Футболисту, пять раз выигрывавшему Лигу Европы, было 35 лет. 

Напомним, в память о Рейесе финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался с минуты молчания. Завершился же матч на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" шестым в истории завоеванием главного еврокубкового трофея для "Ливерпуля".

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Тег чемпионат Испании, Севилья, Хосе Антонио Рейес

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Источник:

Marca

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