Лопнуло колесо на скорости 237 км/час: опубликованы причины смертельного ДТП с участием футболиста

Хосе Антонио Рейес рекордные пять раз выигрывал Лигу Европы

Антонио Рейес. Фото: AFP

Возможной причиной смерти бывшего полузащитника "Севильи", "Атлетико" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса могла стать лопнутая шина, сообщает El Mundo Deportivo. Накануне состоялось прощание с Рейесом на стадионе "Севильи". Проститься с футболистом пришли сотни болельщиков.

По данным издания, предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что футболист двигался со скоростью 237 км/ч на своем Mercedes Brabus S550. Причиной трагедии могла стать лопнувшая шина. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Также сообщается, что Рейес не использовал Mercedes Brabus S550 в течение нескольких месяцев – он ездил на другой машине. Предполагается, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления в ней.

Напомним, Рейес также выступал за ​"Реал", "Арсенал", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, в память о Рейесе финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался с минуты молчания. Завершился же матч на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" шестым в истории завоеванием главного еврокубкового трофея для "Ливерпуля".

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