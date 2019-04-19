Экс-арбитр прокомментировал скандальные решения VAR в матче "МанСити" – "Тоттенхэм"

Эксперт считает, что оба гола были бы засчитаны, если бы не использовалась система видеоповторов

Фото: AFP

Команда украинца Александра Зинченко покидает ЛЧ. Третий сезон подряд "МанСити" выбыл из турнира в 1/4 финала. После поражения от "Тоттенхэма" недельной давности (0:1) "горожанам" не хватило для общего успеха домашних 4:3. Матч-боевик с концовкой-драмой, Спилберг отдыхает. Обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" – 4:3.

Никогда прежде в матче ЛЧ не забивалось четыре гола к 11-й минуте, когда на "Этихаде" уже горели 2:2. И потом был красивейший футбол, и еще столько же голов – только вот засчитали не все... На 93-й минуте Стерлинг забил пятый гол "Сити" – но счет 5:3, выводивший команду Гвардиолы в полуфинал, не утвердил видеоарбитр. Гол был отменен из-за офсайда при помощи системы VAR. 20 минутами ранее она же усомнилась в правильности гола "шпор", заподозрив игру рукой у Льоренте, но арбитр встречи Чакыр, пересмотрев повторы, взятие ворот не отменил.

"Не будь системы VAR, думаю, оба гола были бы засчитаны, "Сити" победил бы 5:3 и вышел в полуфинал, – сказал "Сегодня" экс-арбитр ФИФА Олег Орехов. – Собственно, мы видели, что первоначальные решения Чакыра в обоих эпизодах были именно такими – засчитать. Но судье начали поступать подсказки от арбитра VAR. В первом моменте турецкий рефери решение не отменил. Исходя из повторов, я тоже не увидел там игры рукой у Льоренте. Какое-то миллиметровое касание локтем – возможно, но акцентированный удар наносился бедром, а руку игрок прижимал к корпусу. Поэтому мяч, считаю, засчитан правильно. А вот во втором моменте Чакыр даже не пересматривал, только слушал видеоарбитра, который, видимо, был категоричен – офсайд, и точка. Пусть вас не смущает, что мяч к Агуэро попал после рикошета. Бернарду Силва шел в отбор, а значит, совершал осмысленные действия.

Уже 3-4 года действует правило, согласно которому отскок мяча в данном случае приравнивается к передаче. Меня тут больше смущает другое. Пьерлуиджи Коллина в свое время учил, что минимальный офсайд должен трактоваться в пользу атаки. Теперь с введением VAR все поменялось. Но, как бы ни было обидно команде Гвардиолы и ее поклонникам, мы должны принять то, что оба эпизода были рассмотрены и в конечном счете сыграли в пользу честности, а эта честность оказалась на руку "Тоттенхэму". Хотя, на мой взгляд, по игре "МанСити" больше заслуживал выхода в следующий этап".

Как сообщалось ранее, в Twitter "МанСити" после отмены решающего гола в матче ЛЧ появилась загадочная запись. Она состояла из 39 букв: "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw".

Глядя, как после финального свистка коуч "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино на радостях чуть не передавил свой тренерский штаб, многим вспомнилась его фраза годичной давности: "VAR напрочь убивает эмоции в футболе". Ну да, ну да... VAR эмоции только удваивает. Экстаз и прыжки Гвардиолы после гола Стерлинга на 95-й, и он же с широкими-широкими глазами после сообщения "бога из машины": No Goal, Offside. "Это было жестко, – характеристика концовки от Пепа. – Я поддерживаю технологию VAR, но с одного ракурса гол Льоренте был гандболом, а с ракурса у арбитра – нет. Однако мы должны принять результат. И поблагодарить фанов. Я никогда не слышал столь громких трибун на нашем стадионе, как в этот вечер".

За три сезона при Гвардиоле шейхи "МанСити" потратили на покупку новых игроков 427 млн евро (купили на 608, продали на 181), больше всех в мировом футболе. Но лучшим результатом в ЛЧ остался полуфинал-2016 при Пеллегрини.

Кстати, корейский нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, в этом матче сделавший дубль, с 12 голами стал лучшим азиатским бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА. А обошел он Максима Шацких, у узбекистанского киевлянина, ныне ассистента тренера "Динамо", 11 голов.

"Тоттенхэм", вышедший в 1/2 финала ЛЧ впервые с сезона-1961/62, сыграет там с "Аяксом". Другую пару полуфиналистов составили "Барселона" и "Ливерпуль", и в ответном матче прихлопнувший "Порту" (4:1 после домашних 2:0).

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