Экс-динамовец Кравец: Должны выходить на Евро-2020, есть все возможности для этого

Артем Кравец – о шансах сборной Украины на Евро

Артем Кравец. Фото: ФК "Кайсериспор".

Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Форвард рассказал, что за выход из группы будут бороться три сборных. Кроме того, Артем Кравец рассказал о натурализации Жуниора Мораеса.

"Три команды, при всем уважении к другим соперникам, будут бороться за выход: Сербия, Украина и Португалия. Должны выходить, есть все возможности для этого. Главное не придумать себе геморроя на голову.

"Сборная не футбольный клуб: ты не получаешь там деньги, не приезжаешь за зарплату. Ты можешь не ехать, отказаться. Для меня это честь страны, я понимаю, за кого я играю – за людей, за страну. Я родился в Украине, жил, хочется помогать своей стране. 100% уверен, у Мораеса нет таких чувств. Такого не может быть. Мораес – сильный нападающий. Сегодня играет он, завтра играю я, и мы помогаем сборной Украины добиваться целей"

После 4-х туров отбора Евро-2020 сборная Украины возглавляет свою группу с 10-ю очками. У Люксембурга и Сербии — по четыре очка, у Португалии – два очка. Артем Кравец провел в составе Кайсериспора в прошлом сезоне 23 матча, в которых забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

Кстати, экс-динамовец Кравец раскритиковал турецкое футбольное правосудие. Мяч, забитый форвардом сборной Украины, не спас его "Кайсериспор" от поражения в игре с "Галатасараем".

Также добавим, что жена Кравца похвасталась шикарной фигурой в ярком бикини. На отдыхе девушка раскрыла секрет, как можно быстро худеть.

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