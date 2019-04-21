Экс-динамовец Кравец раскритиковал турецкое футбольное правосудие

Мяч, забитый форвардом сборной Украины, не спас его "Кайсериспор" от поражения в игре с "Галатасараем"

Артем Кравец. Фото: ФК "Кайсериспор".

Форвард сборной Украины и "Кайсериспора" Артем Кравец раскритиковал турецкое футбольное правосудие после того, как его команда проиграла на выезде гранду местного футбола "Галатасараю" со счетом 1:3. В этом поединке "Кайсериспор" открыл счет на 15-й минуте после гола Кравца, который переправил мяч в пустые ворота соперника после передачи с фланга. Кстати, это был четвертый гол 29-летнего Кравца в чемпионате Турции. Однако "Галатасарай", цвета которого защищает другой экс-динамовец Беланда, ответил на это тремя своими голами и завершил поединок в свою пользу.

Негодование Кравца вызвало удаление его одноклубника Тьяго Лопеса и последовавший за этим пенальти в ворота "Кайсериспора", после реализации которого "Галатасарай" повел в счете.

"Тяжелая игра, – написал у себя в Instagram Артем Кравец. – Не понимаю, для чего в Турции VAR?!".

Кстати, среди комментариев подписчиков Кравца под этим постом был и такой: "Артем, неплохо играешь, но команда не твоя, достойный лучшего". "Кайсериспор" идет на 11-м месте чемпионата Турции, сражаясь за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Как сообщалось ранее, экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий напомнил о себе голом в Первой лиге Турции, поспособствовав домашней победе своей команды "Адана Демирспор" над "Умраниеспором".

Также сообщалось, что юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции. Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота, за что его сразу нарекли "турецким Бейлом".

Напомним, в среду, 24 апреля, бывший клуб Кравца "Динамо" примет "Шахтер" на НСК "Олимпийский":



24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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