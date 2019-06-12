Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Владислав Калитвинцев и его девушка Ирина. Фото: Instagram

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, с "Арсеналом" занявший последнее место в завершившемся чемпионате Украины, набирается сил перед новым сезоном на Бали. 26-летний футболист и его девушка – жгучая брюнетка Ирина Мусейчук – поделились фотографиями совместного отдыха в Instagram.

В эти дни парочка релаксирует в Пекату, популярном среди любителей серфинга и нудистов. Однако естественной среде Владислав и Ирина предпочли искусственный "водоем". Полузащитник и его возлюбленная решили вдоволь накупаться в бассейне, расположенном на скале, предавшись в нем объятиям и поцелуям. Фотографии этой локации, сделанные сверху, действительно впечатляют.

Как мы писали на днях, перед отпуском Владислав Калитвинцев успел подписать контракт с "Десной". Бывший динамовец, отец которого в свое время возглавлял сборную Украины, заключил с черниговским клубом соглашение сроком на два года.

Смотрите шикарный гол Калитвинцева за "Арсенал"

Также сообщалось, что забивной бразилец, которого ведет "Динамо", выдвинул условия "Трабзонспору". Бруно Дуарте, на счету которого девять голов в прошлом сезоне, озвучил размер желаемой зарплаты. Он хочет стать миллионером.

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