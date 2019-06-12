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Он хочет стать миллионером: забивной бразилец, которого ведет "Динамо", выдвинул условия "Трабзонспору"

12 июня, 13:53

Бруно Дуарте, на счету которого девять голов в прошлом сезоне, озвучил размер желаемой зарплаты

Бруно Дуарте
Бруно Дуарте. Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Как сообщают турецкие СМИ, тамошний гранд "Трабзонспор" рассматривает возможность подписания нападающего "Львова" Бруно Дуарте. Он стал одним из открытий минувшего сезона в Премьер-лиге Украины, отличившись 9 голами и одним ассистом в 29 поединках чемпионата. Контракт бразильца со львовским клубом истекает 1 июля. Турки готовы предложить 23-летнему игроку зарплату в 850 тысяч евро в год. Однако Сам Бруно хочет зарабатывать больше – 1,5 млн евро.

При этом в турецких медиа отмечается, что форвард "Львова" находится также в поле зрения киевского "Динамо", но о том, ведут ли киевляне переговоры по игроку, не сообщается.

Смотрите как забивает потенциальный новичок "Динамо" и "Трабзонспора" Бруно

Как удаляют Бруно в УПЛ

Как сообщалось ранее, на месте Хацкевича в "Динамо" мог быть турок: раскрылись тайные переговоры Суркиса. Победитель юношеского чемпионата Европы Абдулла Авджи предпочел киевлянам стамбульский "Бешикташ".

Также мы писали, что Роман Зозуля может вернуться в Украину: предложение нападающему сделало "Динамо". Свой же воспитанник может достаться "бело-синим" бесплатно, если его нынешний клуб "Альбасете" не выйдет в Примеру.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Львов, Бруно Дуарте

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Сегодня|Спорт

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