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Экс-форвард сборной Украины Милевский затянул гимн Беларуси перед матчем "Динамо"

26 сентября, 11:09

Уроженец Минска, выступавший под сине-желтым флагом, движется к "золоту" белорусского чемпионата

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский спел гимн Беларуси перед поединком 22-го тура белорусского чемпионата, в котором нынешний клуб Мили – брестское "Динамо" – сыграл вничью со своим главным конкурентом БАТЭ (1:1) и еще на шаг приблизился к золотым медалям национального первенства.

Милевский поет гимн Беларуси Видео: Instagram

"Спасибо всем, кто болеет за Брест! Жыве Беларусь!", – написал Милевский в Instagram, комментируя видео

Отметим, что Милевский вышел на поле в стартовом составе "Динамо-Брест" и провел полный матч с БАТЭ, отличившись результативной передачей.

Стоит сказать, что 34-летний Артем Милевский – уроженец Минска, переехавший в Украину и получивший украинское гражданство. В его активе – 50 матчей и 8 забитых мячей за украинскую сборную.

Напомним, что ранее Артем пробил финансовое дно: за одного Цыганкова теперь можно купить двести Милевских. Авторитетный портал Transfermarkt оценил бывшую звезду киевского "Динамо" в ничтожные сто тысяч евро.

Также на днях Милевский сделал откровенное признание о своем отношении к алкоголю. "Здоровье у меня неплохое. Но мне 34 года, и я уже не вытяну сильной пьянки", – сказал Артем.

Как Артем Милевский пропил свой успех

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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