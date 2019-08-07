Артем Милевский / Фото: Instagram

Милевский: "Мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5c6/aba/185/5c6aba185d819.png https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c6/aba/185/5c6aba185d819.png 2019-08-07T12:07:59+03:00 Футбол Экс-игрок сборной Украины поделился интересными воспоминаниями

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю. Украинский футболист вспомнил интересную историю том, как они с друзьями ездили в клубы.

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"Здоровье у меня неплохое. Никто ж не знает. Кто-то вот не пьет, а по мячу попасть не может. Каждому свое. После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения. К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки.

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В Киеве бывали недели с выездами в ресторан каждый день. Но тренировок никто не пропускал. Мы потом возили на них всех. Это насколько надо быть слабыми, чтобы тебя возили люди, которые приехали с дискотеки, поспали, борщика с утра поели, снова поспали и пришли работать? Шух-шух, стеночка одна прошла, вторая, забил. Сказал всем: "Тренируйтесь, мы дальше поехали". Все были трупами, просто трупами", – цитирует Милевского people.onliner.by.

Напомним, ранее Милевский сделал скандальное заявление о сборной Украины: "Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти.

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