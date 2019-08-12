Миля пробил финансовое дно: за одного Цыганкова теперь можно купить двести Милевских

Артем Милевский / Фото: Instagram

Несмотря на феерические спортивные успехи лета-2019, Артем Милевский опустился на дно своей трансферной стоимости. Еще никогда 34-летний уроженец Минска, долго выступавший за киевское "Динамо" и сборную Украины, не был таким дешевым, как сейчас. Согласно свежей переоценке футболистов всего мира, сделанной известным порталом Transfermarkt, цена Милевского в данный момент составляет жалкие сто тысяч евро. То есть за сумму, в которую, например, сейчас оценивают Виктора Цыганкова (20 млн евро), можно купить двести Милевских.

Как менялась стоимость Милевского. График Transfermarkt

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Отметим, что за минувшие полтора месяца Артем Милевский забил за брестское "Динамо" три мяча – сколько за весь предыдущий год. Его клуб лидирует в чемпионате Беларуси, опережая гранда местного футбола БАТЭ. Тем не менее Transfermarkt понизил ценник на Милевского с 200 тысяч евро, которые он стоил полгода назад в качестве игрока венгерской "Кишварды", до 100 тысяч. Возраст, возраст... Кстати, на пике Артем был девять лет назад – тогда его оценивали в 11 миллионов евро.

Как Артем Милевский пропил свой успех

Как сообщалось ранее, Милевский сделал откровенное признание о своем отношении к алкоголю. "Здоровье у меня неплохое. Кто-то вот не пьет, а по мячу попасть не может. Каждому свое. После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения. К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки", – сказал Милевский.

Кроме того, интернет взорвало еще одно заявление нападающего. Артем Милевский рассказал о сексе с Тиной Канделаки. "Это было давно, после ЧМ-2006 еще, – поведал Миля. – Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я, честно, знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, большой привет ей передаю".

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