Экс-футболист киевского "Динамо", дравшийся в форме российского клуба, объявил о завершении карьеры

36-летний украинский футболист Тарас Михалик, который с 2006 по 2013 годы играл за киевское "Динамо", а с 2013 по 2019 – за московский "Локомотив", объявил о завершении карьеры на профессиональном уровне. Последний сезон он провел в команде своего родного региона – луцкой "Волыни", с которой не сумел выйти в Премьер-лигу. Ранее карьеру завершил легендарный капитан "Зари".

"Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь "Волыни", но не получилось. Я ни с кем не общался на тему перехода в другой клуб. К тому же настроение было не очень. Последние пять матчей играл на уколах, были определенные проблемы с коленом. Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Называется "Вотранс". Она играет на любительском уровне, на область", – цитирует Тараса Михалика Footboom

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Михалик не уверен, что после завершения карьеры игрока будет работать тренером. Хотя этот вариант тоже исключать нельзя.

"На тренерскую категорию С я уже учусь. Посмотрим. Надо попробовать с низов. Если это твое, то дальше заниматься и учиться. А то у нас в Украине тренеров больше, чем команд. Не вижу смысла просто учиться для галочки. Если тренерская стезя это мое, то буду и дальше продолжать совершенствоваться, а если пойму, что это не мое, то нет смысла. Можно сказать, что я нахожусь в творческих раздумьях", – заявил Тарас Михалик

Тарас Михалик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Михалик устроил драку на Рождественском турнире в Луцке. Тарас набросился на соперника после ряда грубых эпизодов. По итогам стычки Михалик был удален. Любопытно, что его команда играла в форме московского "Локомотива", цвета которого в предыдущие годы защищал полузащитник, и с рекламой российских железных дорог – РЖД – на футболках.

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