Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Денис Дедечко подписал контракт с клубом "Тамбов"

Дедечко уже тренируется с новой командой. Фото ФК "Тамбов".

Украинский полузащитник Денис Дедечко следующий сезон начнет в составе новичка чемпионата России клубе "Тамбов". Это не первый российский клуб в карьере Дедечко, ранее он уже выступал за "Амкар", "Краснодар", "Луч-Энергию", "СКА-Хабаровск".

Напомним, в сезоне 2018/2019 Денис Дедечко провел 8 матчей за "Александрию", при этом забитыми мячами не отличился. Также в Украине он выступал за "Динамо", "Нефтяник", "Кривбасс" и "Ворсклу". В 2013 году полузащитник провел единственный матч за национальную сборную Украины. Он вышел на второй тайм товарищеского поединка с Израилем.

В понедельник, 10 июня, сборная Украины проведет четвертый матч отбора Евро-2020. Соперником нашей команды на "Арене Львов" будет Люксембург. Онлайн матча Украина – Люксембург уже идет на нашем сайте.

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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