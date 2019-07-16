Экс-футболиста сборной ЮАР расстреляли в машине

Возле собственного дома в Йоханнесбурге был убит Марк Батчелор

Батчелор в суде по делу Оскара Писториуса. Фото: AFP

Ужасный инцидент произошел в Йоханнесбурге, который стоил жизни бывшему футболисту Марку Батчелору. Вечером 15 июля двое злоумышленников на мотоцикле расстреляли автомобиль Батчелора. Преступление было совершено у дома экс-игрока ЮАР, который как раз возвращался домой, сообщает BBC.

От полученных травм Марк скончался на месте преступления. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

"Он умер в своем автомобиле, злоумышленники ничего не похитили. Мотивы убийства устанавливаются", – заявили в полиции Йоханнесбурга.

Стоит отметить, кроме своей футбольной карьеры, Батчелор часто фигурировал в скандалах с нарушением закона, его связывали с местными криминальными авторитетами, что могло и стать причиной убийства.

Напомним, Батчелор был легендой местной команды "Кайзер Чифс", а также защищал цвета национальной команды ЮАР.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу осужден на 10 лет за связи с мафией. Хурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе – якобы злоумышленники пытались взломать и перепрограммировать игровые автоматы в казино.

Добавим, что в конце июля в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

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