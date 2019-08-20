Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

Экс-игрок "Барселоны" призвал фанатов дать второй шанс Неймару

20 августа, 09:10

Кройф хочет, чтобы бразилец вернулся в клуб

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Бывший полузащитник "Барселоны" Йорди Кройф считает, что фанаты каталонского клуба должны принять бразильского форварда Неймара, если он вернется из "ПСЖ". Кройф отмечает, что болельщики должны простить бразильского футболиста за то, что он покинул клуб, и дать ему второй шанс.

Хроника пикирующего бомбардировщика: почему у самого дорогого футболиста мира Неймара не вышло в Париже

"Если сравнивать Неймара и любого другого потенциального новичка, то тут есть гарантия, что он знает клуб, требования, стиль игры. В таком случае риск всегда ниже. Он один из тех футболистов, у которых есть поклонники по всему миру. На его месте я вернулся бы с благодарностью и готовностью приложить все усилия", – отметил Кройф

Напомним, что бразильский хавбек Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро.

Реклама

Кстати, ранее в сети появились слухи, что бразильцу понадобится повторная операция или пересадка кости: неутешительный вердикт для Неймара озвучили медики "ПСЖ".

Несколько голов Неймара за "ПСЖ":

В тренде
Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ
Сборы "резервистов" ДНР / Фото: ДАН

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Барселона псж Неймар

Источник: El Pais

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...