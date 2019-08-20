Экс-игрок "Барселоны" призвал фанатов дать второй шанс Неймару

Неймар / Фото: AFP

Бывший полузащитник "Барселоны" Йорди Кройф считает, что фанаты каталонского клуба должны принять бразильского форварда Неймара, если он вернется из "ПСЖ". Кройф отмечает, что болельщики должны простить бразильского футболиста за то, что он покинул клуб, и дать ему второй шанс.

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"Если сравнивать Неймара и любого другого потенциального новичка, то тут есть гарантия, что он знает клуб, требования, стиль игры. В таком случае риск всегда ниже. Он один из тех футболистов, у которых есть поклонники по всему миру. На его месте я вернулся бы с благодарностью и готовностью приложить все усилия", – отметил Кройф

Напомним, что бразильский хавбек Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро.

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Кстати, ранее в сети появились слухи, что бразильцу понадобится повторная операция или пересадка кости: неутешительный вердикт для Неймара озвучили медики "ПСЖ".

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