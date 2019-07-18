Экс-игрок "Ливерпуля" жестоко наказан за ставки
Даниэль Старридж дисквалифицирован и оштрафован на 75 тысяч фунтов
Бывший форвард "Ливерпуля" Даниэль Старридж дисквалифицирован на полгода из-за нарушения правил о ставках. Английская футбольная ассоциация провела расследование, проверяя сообщения и звонки футболиста.
Суть обвинения заключалась в том, что двоюродный брат футболиста сделал ставку в 2018 году на 10 тысяч фунтов на переход Старриджа в "Севилью", когда стороны были близки к соглашению. Даниэль обвиняется в разглашении данных и использовании своего родственника в роли подставного лицо для ставки.
Футбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать форварда на шесть недель. Кроме того, Старридж обязан будет оплатить штраф в 75 тысяч фунтов. Что интересно, Старридж так и не перешел в "андалусийский" клуб, а стал игроком "Вест Бромвича" на правах аренды.
В прошлом сезоне Старридж провел 27 матчей в футболке "Ливерпуля", записав на свой счет 4 гола. Вместе с командой англичанин завоевал серебрянные медали чемпионата Англии и стал обладателем Кубка чемпионов.
Кстати, капитан "Ливерпуля" сделал тату в честь победы в финале Лиги чемпионов. Мерсисайдский клуб в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
Также добавим, что футболистам "Ливерпуля" за победу в Лиге чемпионов подарили золотые смартфоны. На телефоне изображены фамилии и номера игроков, его стоимость 3,5 тысячи фунтов.
Смотрите обзор финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":
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