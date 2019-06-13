Футболистам "Ливерпуля" за победу в Лиге чемпионов подарили золотые смартфоны

На телефоне изображены фамилии и номера игроков, его стоимость 3,5 тысячи фунтов

Дорогой подарок для футболистов. Фото: Daily Mail / Sport

За победу в Лиге чемпионов главный тренер Юрген Клопп и каждый футболист "Ливерпуля" получили от руководства клуба уникальные золотые смартфоны iPhone X, стоимостью 3500 фунтов. На смартфонах изображены фамилии и номера игроков "Ливерпуля", а также кубок и логотип Лиги чемпионов.

В финальном матче Лиги чемпионов-2018/19, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили "Тоттенхэм Хотспур" со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только "Реал" (13) и "Милан" (7).

Напомним, что на днях состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии играется мини-турнир из полуфиналов (25 июня) и финала (28 июня). Он пройдет в Косово на стадионе "Фадиль Вокри". Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Матчи пройдут 9/10 и 16/17 июля. Жеребьевка – 18 июня. Трое проигравших попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Добавим, что уже определились 26 участников группового этапа Лиги чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Футболистам "Ливерпуля" за победу в Лиге чемпионов подарили золотые смартфоны". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"