Экс-игрок "МЮ": "Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы"

Андрей Канчельскис жестко отреагировал на решение игрока "Арсенала" пропустить финал Лиги Европы

Генрих Мхитарян. Фото: AFP

Бывший футболист "Динамо", "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал решение армянского полузащитника Генриха Мхитаряна отказаться от поездки в Баку на финал Лиги Европы. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

"Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол – поезжай и играй. Что за бред?! Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают?

Как бы ни складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали… На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой!

Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы. Я уже говорил такое, когда пять с половиной лет назад ушел из жизни великий футболист Илья Цымбаларь, выступавший за "Спартак", а представители клуба тогда побоялись ехать в Одессу на похороны. Побоялись, что убьют. Они открыто заявили, что боятся. Я тогда сказал, чтобы купили себе памперсы.

Кто вас тронул бы? Человек посвятил жизнь "Спартаку", а не приехали. Когда он играл за "Спартак", тогда нужен был, а когда такая ситуация случилась, ни копейки денег не дали. Это ужасно. Клуб тогда безобразно себя повел. Болельщики только что-то собрали.

Если человек хочет, он сделает все от него зависящее, а если уж испугался, то признайся, что ты трус. Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде", – цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.

Напомним, Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.

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