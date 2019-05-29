Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Экс-игрок "МЮ": "Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы"

29 мая, 20:27

Андрей Канчельскис жестко отреагировал на решение игрока "Арсенала" пропустить финал Лиги Европы

Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян. Фото: AFP

Бывший футболист "Динамо", "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал решение армянского полузащитника Генриха Мхитаряна отказаться от поездки в Баку на финал Лиги Европы. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

"Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения? Ты играешь в футбол – поезжай и играй. Что за бред?! Смешно просто. Клоунада какая-то! Футбол футболом, а политика политикой. Езжай и играй, покажи, что никого не боишься. Что вообще тебе там сделают?

Как бы ни складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали… На Марадону тоже свистели за то, что он забил гол рукой в ворота сборной Англии. Марадона ведь живой!

Если же Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы. Я уже говорил такое, когда пять с половиной лет назад ушел из жизни великий футболист Илья Цымбаларь, выступавший за "Спартак", а представители клуба тогда побоялись ехать в Одессу на похороны. Побоялись, что убьют. Они открыто заявили, что боятся. Я тогда сказал, чтобы купили себе памперсы.

Кто вас тронул бы? Человек посвятил жизнь "Спартаку", а не приехали. Когда он играл за "Спартак", тогда нужен был, а когда такая ситуация случилась, ни копейки денег не дали. Это ужасно. Клуб тогда безобразно себя повел. Болельщики только что-то собрали.

Если человек хочет, он сделает все от него зависящее, а если уж испугался, то признайся, что ты трус. Я бы на месте руководства оштрафовал Мхитаряна за невыполнение профессиональных обязанностей. Если проиграют Лигу Европы, то виноват Мхитарян. Потому что не поехал и не помог команде", – цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.

Напомним, Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.


Болельщики Арсенала поют песню про Карабах перед финалом Лиги Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига Европы, Арсенал Лондон, Генрих Мхитарян, Андрей Канчельскис

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-игрок "МЮ": "Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Каких мужчин вы заслуживаете в зависимости от знака Зодиака

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Сегодня, 21:05

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

Вчера, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

"Нашатырь! Нашатырь!!!": появилось видео нокаута пощечиной в исполнении 170-килограммового Пельменя

Вчера, 18:49

Фермер из России одним махом нокаутировал соперника по прозвищу Руки-Базуки

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

26 мая, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

26 мая, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Владимир Кличко обеспокоен инцидентом с избиением бывшей невесты
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь