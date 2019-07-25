Экс-игрок сборной Украины присоединился к тренерскому штабу "Металлиста 1925"

Эдмар вернулся в Украину, и будет тренировать клуб из Харькова

Эдмар. Фото: Instagram

Тренерский штаб харьковского "Металлиста 1925" пополнился опытным специалистом – Эдмаром Галовским де Ласерда. Бразилец с украинским паспортом станет одним из тренеров команды. Эдмар подписал контракт, но срок пока не сообщается, и стал ассистентом Андрея Демченко в штабе "Металлиста 1925".

Эдмар помогал "Металлисту 1925" в качестве игрока, когда клуб стартовал во Второй украинской лиге. С тех пор хавбек попробовал свои силы в полупрофессиональном американском клубе Харрикейн, где и завершил футбольную карьеру. На счету Эдмара 15 матчей за национальную сборную Украины. В составе "Металлиста" он становился серебряным призером чемпионата Украины (2013).

По итогам прошлого сезона харьковчане не смогли пробиться в элитный украинский дивизион, заняв четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. С тех пор клуб расстался с главным тренером Александром Горяиновым.

Напомним, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. В Харькове скончался бывший игрок "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач, который выигрывал два Кубка СССР.

Кстати, "Металлург" заменил "Арсенал" в Первой лиге. Со следующего сезона в Первой лиге чемпионата Украины будет выступать запорожский "Металлург".

Смотрите последний поединок "Арсенала" в Премьер-лиге:

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