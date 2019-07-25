Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Экс-игрок сборной Украины присоединился к тренерскому штабу "Металлиста 1925"

25 июля, 10:33

Эдмар вернулся в Украину, и будет тренировать клуб из Харькова

Эдмар
Эдмар. Фото: Instagram

Тренерский штаб харьковского "Металлиста 1925" пополнился опытным специалистом – Эдмаром Галовским де Ласерда. Бразилец с украинским паспортом станет одним из тренеров команды. Эдмар подписал контракт, но срок пока не сообщается, и стал ассистентом Андрея Демченко в штабе "Металлиста 1925".

Эдмар помогал "Металлисту 1925" в качестве игрока, когда клуб стартовал во Второй украинской лиге. С тех пор хавбек попробовал свои силы в полупрофессиональном американском клубе Харрикейн, где и завершил футбольную карьеру. На счету Эдмара 15 матчей за национальную сборную Украины. В составе "Металлиста" он становился серебряным призером чемпионата Украины (2013).

По итогам прошлого сезона харьковчане не смогли пробиться в элитный украинский дивизион, заняв четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. С тех пор клуб расстался с главным тренером Александром Горяиновым.

Напомним, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. В Харькове скончался бывший игрок "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач, который выигрывал два Кубка СССР.

Кстати, "Металлург" заменил "Арсенал" в Первой лиге. Со следующего сезона в Первой лиге чемпионата Украины будет выступать запорожский "Металлург".

Смотрите последний поединок "Арсенала" в Премьер-лиге:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег первая лига, Эдмар, Металлист 1925

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-игрок сборной Украины присоединился к тренерскому штабу "Металлиста 1925"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков – в пролете: стало известно, кто из Первой лиги поспорит за путевки в "вышку"

25 мая, 22:00

За пропуск в УПЛ в противостояниях с клубами из высшего дивизиона поспорят "Колос" и "Волынь"

Экс-звезду "Металлиста" занесло в Корею: это уже 18-й клуб в карьере Жажи

9 марта, 15:22

Бразилец, забивавший фантастические голы в Украине, после Китая и Таиланда продолжил путешествия по Азии

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Почему снятся кошмары?

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Пластические хирурги научились делать кубики пресса

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Как выбрать идеальную позу для сна

Какие натуральные соки самые полезные?

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

Вчера, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Знойные красотки, которые очаровали игроков "Шахтера"

23 июля, 12:17

Прекрасные половинки футболистов "Шахтера", которые будут поддерживать их на Суперкубке Украины

"Динамо" против "Брюгге": букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ

22 июля, 20:21

Коэффициенты, установленные букмекерами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары

"Кулаком – в девятку": Усик показал убийственный удар левой, отправив в нокаут ворота

22 июля, 20:04

Против такого удара украинского боксера будет трудно устоять даже ведущим супертяжам мира

​Слишком много спать вредно для здоровья

Зианджа рассказала, почему сменила пол

Израильское 3D-сердце и его этическая сторона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь